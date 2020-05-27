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27 мая • обновлено в 20:46
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51-летняя Бледанс вызвала ажиотаж горячими фото в купальнике

3.2т
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Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками очередными пикантными фото.

Так, на них 51-летняя звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующие снимки Бледанс опубликовала на своей странице в Instagram.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Фото: instagram/bledans

"Мои дорогие, как думаете, когда нас ждет морское счастье?" – спросила у поклонников актриса.

Эвелина Бледанс в откровенном купальнике

Эвелина Бледанс в откровенном купальнике

Фото: instagram/bledans

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/bledans

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантных фото Бледанс. Они засыпали звезду комплиментами.

51-летняя Бледанс вызвала ажиотаж горячими фото в купальнике
51-летняя Бледанс вызвала ажиотаж горячими фото в купальнике
51-летняя Бледанс вызвала ажиотаж горячими фото в купальнике
51-летняя Бледанс вызвала ажиотаж горячими фото в купальнике

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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