49-летняя актриса разрушила брак самого богатого человека в мире: как она выглядит

5 апреля самый богатый человек в мире, 55-летний Джефф Безос, официально развелся со своей 48-летней супругой Маккензи после 25 лет брака. Официальная причина развода не называется, но в сети предполагают, что брак разрушила актриса Лорен Санчес, с которой у Безоса роман.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как выглядит 49-летняя красотка.

Лорен Санчес снималась в фильмах "Бойцовский клуб", "Послезавтра", "Мы купили зоопарк", а также была ведущей танцевального телеконкурса So You Think You Can Dance.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Джефф и Маккензи Безос прожили в браке почти 25 лет. За это время у супругов родились трое детей, всего же пара воспитывала четверых – родных сыновей и одну приемную дочь. Причиной развода миллиардера с женой якобы стал его тайный роман. Согласно информации СМИ, Безос встречается с телеведущей и актрисой Лорен Санчес. Кроме того, СМИ подсчитали, сколько получит жена основателя крупнейшей торговой интернет-компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи после развода.

