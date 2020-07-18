Российская певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон поделилась с поклонниками пикантным фото.

На нем 48-летняя звезда позировала обнаженной в постели. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Я очень большая засоня... Но насколько я люблю спать, настолько же важно для меня и проснуться так, чтоб все вокруг было празднично и солнечно", – написала Нельсон.

Нельсон снялась обнаженной в постели (Instagram Ирины Нельсон)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного снимка звезды и засыпали ее комплиментами.

48-летняя звезда Reflex снялась обнаженной в постели. Фото

48-летняя звезда Reflex снялась обнаженной в постели. Фото

48-летняя звезда Reflex снялась обнаженной в постели. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Ирина Нельсон делилась с поклонниками пикантным фото в бикини.