48-летняя звезда Reflex снялась обнаженной в постели. Фото
Нельсон снялась обнаженной в постели (Instagram Ирины Нельсон).
Российская певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон поделилась с поклонниками пикантным фото.
На нем 48-летняя звезда позировала обнаженной в постели. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.
"Я очень большая засоня... Но насколько я люблю спать, настолько же важно для меня и проснуться так, чтоб все вокруг было празднично и солнечно", – написала Нельсон.
Нельсон снялась обнаженной в постели (Instagram Ирины Нельсон)
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного снимка звезды и засыпали ее комплиментами.
48-летняя звезда Reflex снялась обнаженной в постели. Фото
48-летняя звезда Reflex снялась обнаженной в постели. Фото
48-летняя звезда Reflex снялась обнаженной в постели. Фото
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Ирина Нельсон делилась с поклонниками пикантным фото в бикини.