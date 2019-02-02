47-летний Хабенский стал папой в третий раз

Российский 47-летний актер Константин Хабенский, известный по роли Антона Городецкого в фильме "Ночной дозор", стал отцом в третий раз.

Как сообщает "Экспрес-газета", его супруга, актриса МХТ имени Чехова Ольга Литвинова родила дочку 1 февраля.

Имя, рост и вес новорожденной девочки пока неизвестны. Поклонников актера предупредили, что ждать такую информацию в ближайшее время нет смысла, потому что звездная парочка никогда не афиширует семейную жизнь.

Известно, что у Хабенского и Литвиновой также есть двухлетняя дочь Саша, а от первого брака у актера остался 11-летний сын Иван. Бывшая супруга умерла от опухоли головного мозга.

Недавно Ольга порадовала поклонников информацией, что они с супругом отправились в Анапу, а также опубликовала фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабенский попал в базу сайта "Миротворец" за нарушение границы Украины при посещении оккупированного Крыма.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram