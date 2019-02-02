47-летний Хабенский стал папой в третий раз

Российский 47-летний актер Константин Хабенский, известный по роли Антона Городецкого в фильме "Ночной дозор", стал отцом в третий раз.
Как сообщает "Экспрес-газета", его супруга, актриса МХТ имени Чехова Ольга Литвинова родила дочку 1 февраля.
Имя, рост и вес новорожденной девочки пока неизвестны. Поклонников актера предупредили, что ждать такую информацию в ближайшее время нет смысла, потому что звездная парочка никогда не афиширует семейную жизнь.
Известно, что у Хабенского и Литвиновой также есть двухлетняя дочь Саша, а от первого брака у актера остался 11-летний сын Иван. Бывшая супруга умерла от опухоли головного мозга.
Недавно Ольга порадовала поклонников информацией, что они с супругом отправились в Анапу, а также опубликовала фото.
Все улетели на Мальдивы..... от этих крещенских московских морозов...., так было завидно, что мы тоже решились...., но добрались только до Анапы....., но там же тоже хорошо 😜😎?? Наверное, надо объясниться) А то многие действительно думают , что в Анапе в Январе можно ходить в шортах...... Нет, мы не в Анапе...., фото старое..... , а на море хочется ☺️☺️☺️ Поселок "Мечта"
Ооооох сколько мнений!!! Спасибо за ваши отзывы! Всем, кто признался, что подписался на мою страницу исключительно из-за Константина, спасибо за мужество))) НО я, в свою очередь, признаюсь вам, что не питаю никаких иллюзий на этот счет! Я понимаю, что Константин на первом месте и я этому очень и очень рада! Мы и решили "оживить" мою страницу, чтобы было пространство в интернете, где Константин мог бы официально и достоверно сообщать о себе, поскольку Константина нет ни в одной соц. сети и не просите об обратном ☺️ Постараюсь учесть все ваши пожелания 🌲🎄🎉🍾 С Наступающим Новым Годом!!
Как сообщал OBOZREVATEL, Хабенский попал в базу сайта "Миротворец" за нарушение границы Украины при посещении оккупированного Крыма.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram