Главная Новости
25 мая • обновлено в 09:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

44-летняя Могилевская засветила грудь в платье с пикантным вырезом

Читать материал на украинском

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников эффектным кадром, на котором похвасталась шикарными формами.

Снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская

segodnya.ua

На фотографии Наталья позирует в роскошном бархатном платье с прозрачными вставками на рукавах и юбке, а также смелым вырезом, который подчеркнул соблазнительное декольте 44-летней звезды.

"Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе", – подписала фото Могилевская.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного снимка певица, и засыпали артистку комплиментами.

"Вам очень идет платье, а особенно такая прическа. Вы шикарная женщина и пример для многих", "Шикарно", "Красивая и платье шикарное", "У вас прекрасный вкус", – восхищались в комментариях пользователи.

44-летняя Могилевская засветила грудь в платье с пикантным вырезом
44-летняя Могилевская засветила грудь в платье с пикантным вырезом
44-летняя Могилевская засветила грудь в платье с пикантным вырезом
44-летняя Могилевская засветила грудь в платье с пикантным вырезом
44-летняя Могилевская засветила грудь в платье с пикантным вырезом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская порадовала поклонников пикантным фото, на котором позировала в сексуальном платье.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Наталья Могилевская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 245.

    Вылечились: 7234. Умерли: 623.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 346 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр COVID-19 – в Ривненской области растет количество зараженных.

  • Черногория стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию.

  • Иммунолог пояснил, как лето "ударит" по COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги