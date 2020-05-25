44-летняя Могилевская засветила грудь в платье с пикантным вырезом

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников эффектным кадром, на котором похвасталась шикарными формами.

Снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Наталья Могилевская segodnya.ua

На фотографии Наталья позирует в роскошном бархатном платье с прозрачными вставками на рукавах и юбке, а также смелым вырезом, который подчеркнул соблазнительное декольте 44-летней звезды.

"Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе", – подписала фото Могилевская.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного снимка певица, и засыпали артистку комплиментами.

"Вам очень идет платье, а особенно такая прическа. Вы шикарная женщина и пример для многих", "Шикарно", "Красивая и платье шикарное", "У вас прекрасный вкус", – восхищались в комментариях пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская порадовала поклонников пикантным фото, на котором позировала в сексуальном платье.

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