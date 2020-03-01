Главная Новости
1 марта • обновлено в 13:52
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

40-летняя звезда "Кухни" в третий раз стала мамой

2.1т
Читать материал на украинском

40-летняя российская актриса Елена Подкаминская, звезда сериала "Кухня" в третий раз стала мамой. Известно, что артистка родила мальчика в одной из московских клиник.

Отмечается, что ребенок родился еще 21 февраля, но Подкаминская держала это в тайне. О пополнении в семье она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Елена Подкаминская

Елена Подкаминская

instagram.com/podkaminskaya_official

Новости
Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть: откровенное фото
"Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21 февраля, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына", - написала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 февраля супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова родила сына, которого назвали Давидом.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги