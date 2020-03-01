40-летняя звезда "Кухни" в третий раз стала мамой

40-летняя российская актриса Елена Подкаминская, звезда сериала "Кухня" в третий раз стала мамой. Известно, что артистка родила мальчика в одной из московских клиник.

Отмечается, что ребенок родился еще 21 февраля, но Подкаминская держала это в тайне. О пополнении в семье она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Елена Подкаминская instagram.com/podkaminskaya_official

"Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21 февраля, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына", - написала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 февраля супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова родила сына, которого назвали Давидом.

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