Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок 38-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черном пиджаке, который надела на голое тело и брюках того же цвета.

"Старомодное фото на пленку", – написала Фреймут.

Ольга Фреймут показала голую грудь на камеру (Instagram Оли Фреймут)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото телеведущей и засыпали ее комплиментами.

38-летняя Фреймут засветила голую грудь на пикантном фото

38-летняя Фреймут засветила голую грудь на пикантном фото

38-летняя Фреймут засветила голую грудь на пикантном фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники раскритиковали Ольгу Фреймут за откровенное фото в купальнике. На снимке, который телеведущая публиковала на личной странице в Instagram, она позировала на пляже, рядом со своим мужем.