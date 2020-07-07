38-летняя Фреймут засветила голую грудь на пикантном фото
Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.
Соответствующий снимок 38-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черном пиджаке, который надела на голое тело и брюках того же цвета.
"Старомодное фото на пленку", – написала Фреймут.
Ольга Фреймут показала голую грудь на камеру (Instagram Оли Фреймут)
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото телеведущей и засыпали ее комплиментами.
38-летняя Фреймут засветила голую грудь на пикантном фото
38-летняя Фреймут засветила голую грудь на пикантном фото
38-летняя Фреймут засветила голую грудь на пикантном фото
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники раскритиковали Ольгу Фреймут за откровенное фото в купальнике. На снимке, который телеведущая публиковала на личной странице в Instagram, она позировала на пляже, рядом со своим мужем.