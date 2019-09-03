3 сентября Шуфутинского: автор песни раскрыл ее смысл

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который создал легендарный хит Михаила Шуфутинского "3 сентября", раскрыл секрет создания песни.

Так, он признался, что за всем известной датой "ничего не стоит", а эта строчка со словами "третье сентября" хорошо подошла к музыке композитора Игоря Крутого. Об этом Николаев сообщил на своей странице в Instagram.

Игорь Николаев Фото из Instagram

"Мне, как автору текста песни "Третье сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез". Так рождаются песни, те, которые надолго", — написал Николаев.

Легендарная песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября":

Ранее OBOZREVATEL собрал подборку из самых смешных мемов и картинок про песню Михаила Шуфутинского "3 сентября".

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