27-летний рэпер Murda Killa умер в Москве
Московский рэпер Максим Решетников, известный под псевдонимом Murda Killa, скончался в возрасте 27 лет.
Об этом сообщили представители артиста на его странице во "ВКонтакте". Причина смерти Решетникова не раскрывается.
О смерти рэпера также написал на личной странице в Twitter блогер Саша Конь, который и обнаружил тело артиста в его квартире.
"Сегодня не стало моего дорогого друга Макса. Он не выходил на связь два дня, и несколько часов назад мы с Родионом поехали вскрывать его квартиру, в общем-то догадываясь, что нас ждет", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США в чикагском аэропорту умер известный американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс). Ему был 21 год.
Поделиться в Facebook