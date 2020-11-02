24-летняя звезда "Орел и Решка" Клава Кока попала в ДТП в Крыму. Видео

Российская певица, блогерша и экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Клава Кока попала в ДТП в аннексированном Крыму. Инцидент произошел в Ялте.

Артистка заявила, что у нее подозревают сотрясение мозга. Об этом она сообщила в Stories на личной странице в Instagarm (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Болит голова и шея. Пытались успеть из аэропорта на мероприятие в Ялту. В общем вот такая вот веселуха", – поделилась певица.

Блогерша отметила, что эта авария стала первой в ее жизни, и призвала подписчиков не торопиться на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, Клава Кока является артистом лейбла Black Star на протяжении четырех лет, однако большая популярность пришла к ней в последний год. Певица выпустила несколько хитов, которые занимают первые строчки чартов. Также она вместе с украинским ведущим Колей Сергой вела шоу "Орел и Решка. Морской сезон". Спустя несколько выпусков ее заменили другой звездой – Марией Гамаюн. В то же время Клава Кока стала ведущей проекта "Орел и Решка: по морям с Клавой Кокой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Зайцев показал, как живут наркоторговцы в одном из самых преступных штатов Мексики – Чиваве.