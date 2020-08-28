21-летний сын певицы Валерии женился: фото со свадьбы

Сын певицы Валерии Арсений женился.
21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой. Пара официально зарегистрировала брак в одном из ЗАГСов Москвы (Россия).
Об этом стало известно из Instagram-аккаунта девушки, где она поделилась снимком с огромным букетом цветов. Для официальной части Волкова выбрала белое платье-пиджак, а для празднования в ресторане решила сделать нежный образ (фото смотрите ниже).
Невеста выбрала сдержанный образ для росписи в ЗАГСе Instagram Лиана Волкова
Прокомментировала свадьбу сына и его звездная мама. Валерия показала свой праздничный образ и рассказала, что для нее этот день является особенным.
Образ Валерии на свадьбу Instagram Валерии
Об отношениях Арсения с Лианой стало известно в конце 2019 года, когда пара попала в аварию. Предложение девушке сын певицы сделал в июле 2020 года.
Смотрите другие фото со свадьбы Арсения и Лианы:
Образ жениха Арсения Instagram Настя Фед
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Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный украинский музыкант, основатель группы "Нервы", Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш, ранее отметился скандальным заявлением о "Л/ДНР", во второй раз женился.
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