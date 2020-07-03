18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж: первые фото и видео со свадьбы

Дочь покойного российского певца Евгения Осина, 18-летняя Агния вышла замуж. Так, избранником девушки стал парень по имени Владислав.

Пара узаконила свои отношения в Хорошевском загсе города Москвы. На торжестве присутствовали родственники и близкие друзья молодоженов. Фото и видео со свадьбы дочь Осина опубликовала на личной странице в Instagram.

Дочь Евгения Осина Агния вышла замуж (Instagram Агнии Осиной)

Агния и ее избранник Владислав (Instagram Агнии Осиной)

Отметим, что для церемонии Агния выбрала атласное белое платье в пол с пышными рукавами и длинную фату. А ее избранник был одет в серый костюм в клетку и белую рубашку.

Агния Осина и ее избранник Владислав (Instagram Агнии Осиной)

Дочь Евгения Осина Агния вышла замуж (Instagram Агнии Осиной)

Агния и Владислав встречаются около года. О предстоящей свадьбе дочь Осина сообщила еще 21 июня 2020 года.

"Мне цветочек подарил вот такой красавчик, и через 11 дней ждем нечто прекрасное", – писала девушка.

Агния Осина и ее избранник Владислав (Instagram Агнии Осиной)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что единственная дочь покойного украинского музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Мария-Барбара 12 декабря 2019 года вышла замуж. Также были опубликованы фото и видео со свадьбы девушки.