15-летний сын умершего Децла записал свой первый рэп: о чем трек

Сын умершего Децла записал свой первый рэп.
Сын умершего российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний Киселев записал свой первый трек, который посвятил политике.
15-летний исполнитель, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior (один из сценических ников его отца был Juzeppe Jostko), опубликовал фрагмент песни на своей странице в Instagram (видео смотрите ниже).
Децл умер в 2019 году Salve Music
В рэп-композиции Антоний вспоминает "тоталитарные чистки" и говорит о недостатках существующего государственного строя.
"Надоели метафоры и афоризмы, Грязные стразы и конформисты. Фальшивые списки — в них в зоне риска Ожидаешь, терпя тоталитарные чистки", – зачитал парень.
Поклонники Киселева неоднозначно отреагировали на трек. Одни пожелали ему продолжать дело Децла, а другие отметили, что не стоило затрагивать тему политики.
"Ты просто взбудоражил наши души, знакомым тембром и продолжением творить", "В 15 лет о вечеринках лучше петь, о любви", "Отличное начало у парня", – написали в комментариях.
Пользователи соцсети пожелали продолжать дело Децла скриншот комментариев
Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на трек сына Децла скриншот комментариев
Как сообщал OBOZREVATEL:
Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.
Перед смертью в Толмацкого случился приступ – у артиста сначала начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание.
Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер.
Многие подозревали, что причиной являются наркотики. Однако вскрытие показало, что в организме отсутствуют вещества.