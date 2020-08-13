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15-летний сын умершего Децла записал свой первый рэп: о чем трек

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
1,2 т.
Сын умершего Децла записал свой первый рэп

Сын умершего Децла записал свой первый рэп.

Сын умершего российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний Киселев записал свой первый трек, который посвятил политике.

15-летний исполнитель, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior (один из сценических ников его отца был Juzeppe Jostko), опубликовал фрагмент песни на своей странице в Instagram (видео смотрите ниже).

Децл умер в 2019 году

Децл умер в 2019 году Salve Music

В рэп-композиции Антоний вспоминает "тоталитарные чистки" и говорит о недостатках существующего государственного строя.

"Надоели метафоры и афоризмы, Грязные стразы и конформисты. Фальшивые списки — в них в зоне риска Ожидаешь, терпя тоталитарные чистки", – зачитал парень.

Поклонники Киселева неоднозначно отреагировали на трек. Одни пожелали ему продолжать дело Децла, а другие отметили, что не стоило затрагивать тему политики.

"Ты просто взбудоражил наши души, знакомым тембром и продолжением творить", "В 15 лет о вечеринках лучше петь, о любви", "Отличное начало у парня", – написали в комментариях.

Пользователи соцсети пожелали продолжать дело Децла

Пользователи соцсети пожелали продолжать дело Децла скриншот комментариев

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на трек сына Децла

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на трек сына Децла скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.

  • Перед смертью в Толмацкого случился приступ – у артиста сначала начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание.

  • Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер.

  • Многие подозревали, что причиной являются наркотики. Однако вскрытие показало, что в организме отсутствуют вещества.

Россияполитикарэпершоу-бизнесДецл (Кирилл Толмацкий)
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