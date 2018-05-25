Печально: жена Шнурова высказалась о разводе

Матильда (Елена) Шнурова прокомментировала новость о разводе с лидером российской группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

Об этом она написала в своем Instagram в посте, посвященном премьере фильма "Дело Собчака".

"Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил", - отметила она.

Пользователи пожелали Матильде Шнуровой удачи.

"Мотя, будь счастлива, я всегда восхищаюсь твоей утончённостью", "Матильда, вы замечательная", "Вы сделали так много что радости и результатов хватало на двоих) Всё будет хорошо", - пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил о разводе с женой, с которой он прожил в браке 11 лет.

Друг Шнурова Стас Барецкий не считает, что причиной развода стала измена.