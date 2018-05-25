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Печально: жена Шнурова высказалась о разводе

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Матильда (Елена) Шнурова прокомментировала новость о разводе с лидером российской группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

Об этом она написала в своем Instagram в посте, посвященном премьере фильма "Дело Собчака".

"Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил", - отметила она.

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Пользователи пожелали Матильде Шнуровой удачи.

"Мотя, будь счастлива, я всегда восхищаюсь твоей утончённостью", "Матильда, вы замечательная", "Вы сделали так много что радости и результатов хватало на двоих) Всё будет хорошо", - пишут пользователи.

Фильм "Дело Собчака" это очень важное кино о времени и о роли личности в истории нашей страны, которую уже мы с вами продолжаем. Я под огромным впечатлением. Спасибо, @xenia_sobchak! Нам важно это знать. P.S.: мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил.

Допис, поширений Matilda Shnurova (@mshnurova)

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил о разводе с женой, с которой он прожил в браке 11 лет.

Друг Шнурова Стас Барецкий не считает, что причиной развода стала измена.

Персоны
Сергей ШнуровМатильда Шнурова
Место
Россия
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