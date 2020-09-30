40-летняя Бочкарева засветила сочные формы в купальнике. Фото

Российская актриса Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила соблазнительные формы.

Соответствующие снимки 40-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в леопардовом купальнике возле бассейна.

"Бассейн – моя любимая активность. Пока ты плаваешь и расслабляешься, сжигаются калории, укрепляются мышцы, уходит сутулость. То, что надо для актрисы", – прокомментировала публикацию Бочкарева.

Поклонники пришли в восторг от пикантных фото актрисы. Они заявили, что Бочкарева находится в прекрасной форме.

"Сексуальная", "Ух, женщина мечты", "Шикарный купальник и фигура", "Красавица", "Классно выглядишь", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Бочкарева порадовала своих поклонников пикантным снимком. На фото актриса сняла с себя одежду и позировала полуобнаженной, прикрыв соблазнительные формы простыней.