Опозорившуюся Самойлову хотят снова отправить на "Евровидение"

Российскую певицу Юлию Самойлову, которая провалилась на "Евровидении-2018", не сумев выйти в финал, хотят еще раз отправить на песенный конкурс.

Как передают "Дни.ру", на сайте change.org появилась соответствующая петиция, автор которой, некий Виктор Быков, попросил Первый канал и лично главу РФ Владимира Путина дать Самойловой еще один шанс.

Эту идею поддержал и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, заявив, что после конкурса в Лиссабоне "осталась какая-то недосказанность".

По его словам, Самойлова, которую СБУ не пустила в Украину на "Евровидение-2017" из-за выступлений в оккупированном Крыму, "переволновалась и не смогла показать все, на что способна".

"Каждый человек может оступиться, но это не значит, что его за это нужно откровенно гнобить. Юля хочет получить еще один шанс, уже ранее заявляла об этом, а как известно "Бог троицу любит". Поэтому я нисколько не удивлен появлению такой петиции и тоже ее поддерживаю", - сказал Манукян.

"Мне кажется, что в этот раз Самойлова, если получит новый шанс, будет по-спортивному злее. И я очень хочу, чтобы именно Юлия в финале получив за победу "Хрустальный микрофон" громко объявила, что следующее Евровидение пройдет в Севастополе. И это будет символично, ведь именно там она проводила свой концерт в день финала Евровидения в Киеве", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне загнобили Самойлову за выступление на "Евровидении-2018".