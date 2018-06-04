"Он без сознания": в России срочно госпитализировали Валерия Леонтьева

Известному 69-летнему российскому певцу Валерию Леонтьеву понадобилась срочная медицинская помощь накануне одного из концертов.

Как сообщает Telegram-канал Super, из-за внезапно возникших проблем выступление Леонтьева в Туле пришлось отменить.

"Артисту срочно вызвали скорую помощь. Появились сообщения о том, что Леонтьев находится без сознания и его собираются госпитализировать и отправить в Москву", - написано в сообщении.

Представительница артиста подтвердила наличие проблем со здоровьем у Леонтьева.

При этом пресс-секретарь певца добавила, что у него просто "поднялось давление. Скорая приезжала, но не более того".

"Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку" — заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в ДТП попал фронтмен известной российской поп-группы.