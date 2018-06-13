Звезде "Зачарованных" грозит 10 лет тюрьмы

Британская актриса Роуз Макгоуэн, звезда некогда популярного сериала "Зачарованные" может сесть в тюрьму за хранение наркотиков на 10 лет.

Как сообщает The Hollywood Reporter, суд штата Вирджиния счел представленные обвинением свидетельства достаточными для проведения процесса.

Как стало известно ранее, у Макгоуэн в кошельке, забытом в самолете в 2017 году, были обнаружены наркотики. При этом сама актриса заявила, что невиновна, а наркотики ей были подброшены по распоряжению голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого она прежде обвинила в изнасиловании.

Представитель скандального продюсера Бен Брафман назвал обвинения "лживыми".

В свою очередь, адвокат актрисы связывает уголовное преследование своей клиентки с ее протестной деятельностью и борьбой за права женщин.

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