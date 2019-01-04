Звезда рос-ТВ оскандалился с грубым нарушением ПДД

Российского актера и телеведущего Игоря Верника застали за грубым нарушением ПДД — звезда телесериалов проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве, требуя от прохожих освободить ему дорогу.

Видео очевидцев опубликовал канал "Москва 24", в коротком ролике запечатлен момент проезда машины по тротуару, а также слышны крики охранников актера (видео смотрите ниже).

Фото: kleo.ru

Как рассказал источнику автор записи, Range Rover Игоря Верника двигался через толпу в Камергерском переулке. Знаменитость сопровождали охранники в форме с рациями, которые отгоняли людей с криками "Пропустите, Верник едет!"

Журналисты обратились с видеороликом в полицию, однако на данный момент в правоохранительных органах нарушение звезды не прокомментировали.

В сети на актера обрушились с критикой. В комментариях под видео пользователи возмутились поступком Верника и выразили надежду, что полиция все же уделит должное внимание произошедшему.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 2 января в России скончался музыкант и автор песен, создатель коллективов "Высокосное лето", "Рок-Ателье", участник группы "Автограф" Крис Кельми. На момент смерти артисту было 63 года. Позже в СМИ появилась информация, что певец умер из-за остановки сердца. Медики не смогли его реанимировать, когда прибыли по адресу.

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