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Звезда рос-ТВ оскандалился с грубым нарушением ПДД

1.8тЧитать материал на украинском

Российского актера и телеведущего Игоря Верника застали за грубым нарушением ПДД — звезда телесериалов проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве, требуя от прохожих освободить ему дорогу.

Видео очевидцев опубликовал канал "Москва 24", в коротком ролике запечатлен момент проезда машины по тротуару, а также слышны крики охранников актера (видео смотрите ниже).

Звезда рос-ТВ оскандалился с грубым нарушением ПДД

Фото: kleo.ru

Как рассказал источнику автор записи, Range Rover Игоря Верника двигался через толпу в Камергерском переулке. Знаменитость сопровождали охранники в форме с рациями, которые отгоняли людей с криками "Пропустите, Верник едет!"

Журналисты обратились с видеороликом в полицию, однако на данный момент в правоохранительных органах нарушение звезды не прокомментировали.

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В сети на актера обрушились с критикой. В комментариях под видео пользователи возмутились поступком Верника и выразили надежду, что полиция все же уделит должное внимание произошедшему.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 2 января в России скончался музыкант и автор песен, создатель коллективов "Высокосное лето", "Рок-Ателье", участник группы "Автограф" Крис Кельми. На момент смерти артисту было 63 года. Позже в СМИ появилась информация, что певец умер из-за остановки сердца. Медики не смогли его реанимировать, когда прибыли по адресу.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Игорь Верник
Место
Россия
Теги
Новости Россиивидеошоу-бизнес
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Дейман Алон
Дейман Алон
Прохожие кацапы - это быдлячья скотина, которая должна уступать дорогу и кланяться любому пидарашенскому толстосуму, так всегда было в Пидороссии!
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Очередное зажравшееся быдло в лице Игоря Верника!
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Дейман Алон
Дейман Алон
Nikolayev Boris, а как по мне, так он нормальный чувак, показывает кацапам, как с этим рабским быдлом надо обращаться!
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