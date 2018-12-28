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"Зважені та щасливі": названы победители 8 сезона

17.7тЧитать материал на украинском

Команда "красных" — Олег и Богдан Буряки — победили в 8 сезоне шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.

Победитель определился в ходе 18 выпуска. Так, первое место заняла команда Марины Узелковой. Отец и сын на двоих потеряли 144 килограмма, что составило 44,17%. Изначально вес отца — Олега Буряка — составлял 158 килограммов, а сына Богдана — 168 килограммов.

Так команда "красных" получила денежный приз — 400 тыс. грн.

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За первое место с ними боролась команда "розовых" — Иван и Ольга Нестеровы. Отец пришел на проект с весом 108 килограммов, а его дочь — 137 килограммов. На двоих семья потеряла 87 килограммов — 35,1%.

Денежное вознаграждение получила и команда "синих" — их пара победила в домашнем похудении, лишившись 148 кг, что составило 44,18% от массы тела, с которой они пришли на проект.

Олег и Богдан Буряки рассказали, что тренер Марина Узелкова до сих пор их контролирует. К примеру, проверила, записались ли они в зал после проекта.

"Желание кушать вредную пищу отпало само. Поэтому с соблазнами справляться особо не приходится. Как подумаю о жаренной картошке или жирном мясе — слюнки не текут. Мы давно перестроились на правильный рацион питания. Мирослава прописала нам кучу "смузи-шмузи", ну, и других ее "приколясов". Когда я вернулся домой, то меня ждало, конечно, оливье. Но мама заправила его йогуртом, а не майонезом. Да и вообще, она начала вместе со мной питаться правильно", — рассказал Богдан о жизни после проекта.

Деньги отец и сын намерены поделить поровну.

"Я буду пробовать восстанавливаться в боксе. Немного позже планирую перейти в тренерскую деятельность. Обучать, тренировать, помогать вернуться или войти в мир спорта. Отец сказал, что свою долю точно заберет. Так что у меня на это есть 200 000", — сказал Богдан.

"Я из села, наверное, именно поэтому меня всегда туда тянет. Хочу открыть что-то для людей, возможно, баню или массажный кабинет. Чтобы люди могли контролировать свой вес и при этом восстанавливаться", — решил Олег.

Олег и Богдан Буряки

Олег и Богдан Буряки

Instagram Мирославы Ульяниной

Олег и Богдан Буряки

Олег и Богдан Буряки

Instagram Мирославы Ульяниной

Олег и Богдан Буряки

Олег и Богдан Буряки

СТБ

Зважені та щасливі

Зважені та щасливі

СТБ

Зважені та щасливі

Зважені та щасливі

СТБ

Зважені та щасливі

Зважені та щасливі

СТБ

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото участников шоу "Зважені та щасливі" 7 сезон до и после похудения.

Читайте все новости по теме "шоу "Зважені і щасливі" на СТБ" на OBOZREVATEL.

Тема
шоу "Зважені і щасливі" на СТБ
Место
Украина
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