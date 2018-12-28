"Зважені та щасливі": названы победители 8 сезона

Команда "красных" — Олег и Богдан Буряки — победили в 8 сезоне шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.

Победитель определился в ходе 18 выпуска. Так, первое место заняла команда Марины Узелковой. Отец и сын на двоих потеряли 144 килограмма, что составило 44,17%. Изначально вес отца — Олега Буряка — составлял 158 килограммов, а сына Богдана — 168 килограммов.

Так команда "красных" получила денежный приз — 400 тыс. грн.

За первое место с ними боролась команда "розовых" — Иван и Ольга Нестеровы. Отец пришел на проект с весом 108 килограммов, а его дочь — 137 килограммов. На двоих семья потеряла 87 килограммов — 35,1%.

Денежное вознаграждение получила и команда "синих" — их пара победила в домашнем похудении, лишившись 148 кг, что составило 44,18% от массы тела, с которой они пришли на проект.

Олег и Богдан Буряки рассказали, что тренер Марина Узелкова до сих пор их контролирует. К примеру, проверила, записались ли они в зал после проекта.

"Желание кушать вредную пищу отпало само. Поэтому с соблазнами справляться особо не приходится. Как подумаю о жаренной картошке или жирном мясе — слюнки не текут. Мы давно перестроились на правильный рацион питания. Мирослава прописала нам кучу "смузи-шмузи", ну, и других ее "приколясов". Когда я вернулся домой, то меня ждало, конечно, оливье. Но мама заправила его йогуртом, а не майонезом. Да и вообще, она начала вместе со мной питаться правильно", — рассказал Богдан о жизни после проекта.

Деньги отец и сын намерены поделить поровну.

"Я буду пробовать восстанавливаться в боксе. Немного позже планирую перейти в тренерскую деятельность. Обучать, тренировать, помогать вернуться или войти в мир спорта. Отец сказал, что свою долю точно заберет. Так что у меня на это есть 200 000", — сказал Богдан.

"Я из села, наверное, именно поэтому меня всегда туда тянет. Хочу открыть что-то для людей, возможно, баню или массажный кабинет. Чтобы люди могли контролировать свой вес и при этом восстанавливаться", — решил Олег.

Олег и Богдан Буряки Instagram Мирославы Ульяниной

Олег и Богдан Буряки Instagram Мирославы Ульяниной

Олег и Богдан Буряки СТБ

Зважені та щасливі СТБ

Зважені та щасливі СТБ

Зважені та щасливі СТБ

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото участников шоу "Зважені та щасливі" 7 сезон до и после похудения.