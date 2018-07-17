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Знаменитую модель нашли мертвой: последние фото красотки при жизни

3.8тЧитать новость на украинском

В возрасте 49 лет скончалась известная модель Аннабель Нейлсон.

Тело женщины нашли в прошлый четверг в ее доме в Челси, сообщает The Daily Mail. Смерть модели наступила от естественных причин, считают в полиции.

Известно, что в 1994 году Аннабель Нейлсон вышла замуж за финансиста Ната Ротшильда, единственного сына барона Джейкоба Ротшильда и наследника его 500 млн фунтов стерлингов. Пара рассталась после трех лет брака.

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После этого Аннабель встречалась с английским аристократом Эдвардом Спенсером Черчиллем, сохранив с ним теплые отношения даже после расставания.

Также она была близкой подругой модели Кейт Мосс и модельера Александра Маккуина, который в 2010 году покончил жизнь самоубийством. Считается, что Нейлсон была последней, кто видел модельера живым.

All about the Porsche #porsche #black #beauty 😎🔥🌟🔥

Публикация от Annabelle Neilson (@annabelleneilson1)

In Spain catching some rays #sun

Публикация от Annabelle Neilson (@annabelleneilson1)

Последняя ее фотография сделана 8 июля на свадьбе бывшего бойфренда.

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, в США загадочно умерла 18-летняя модель из России.

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