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СпортLady

"Живой Кен" намерен сделать операции, чтобы превратиться в Питера Пэна

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Бразилец Родриго Алвес, известный как "Живой Кен", заявил о желании сделать еще несколько пластических операций.

После того как мужчина стал копией Кена, у Алвеса появилась новая мечта - стать похожим на Питера Пэна, передает Life.ru.

"Живой Кен" намерен сделать операции, чтобы превратиться в Питера Пэна
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"Мне уже 35 лет, и я против естественного процесса старения. Я хочу навсегда остаться юным, как Питер Пэн", - заявил Алвес.

"Живой Кен" намерен сделать операции, чтобы превратиться в Питера Пэна

Последней на данный момент, 65-й операцией, стала подтяжка лица, которую Алвес сделал в Москве.

"Живой Кен" намерен сделать операции, чтобы превратиться в Питера Пэна

Отмечается, что Альвесу до сих пор не удалось найти свою Барби, которая так же как и он будет фанаткой моды, красоты и молодости.

"Живой Кен" намерен сделать операции, чтобы превратиться в Питера Пэна
"Живой Кен" намерен сделать операции, чтобы превратиться в Питера Пэна

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Родриго Алвес, который благодаря пластическим операциям пытается добиться внешности Кена - мужского аналога куклы Барби, рассказал о проблемах со здоровьем, возникших из-за хирургических вмешательств.

Персона
Родриго Алвес
Объект
пластическая хирургия
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Мир Миру
Мир Миру
Ну и придурок. Господи, прости.
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