"Живой Кен" намерен сделать операции, чтобы превратиться в Питера Пэна

Бразилец Родриго Алвес, известный как "Живой Кен", заявил о желании сделать еще несколько пластических операций.

После того как мужчина стал копией Кена, у Алвеса появилась новая мечта - стать похожим на Питера Пэна, передает Life.ru.

"Мне уже 35 лет, и я против естественного процесса старения. Я хочу навсегда остаться юным, как Питер Пэн", - заявил Алвес.

Последней на данный момент, 65-й операцией, стала подтяжка лица, которую Алвес сделал в Москве.

Отмечается, что Альвесу до сих пор не удалось найти свою Барби, которая так же как и он будет фанаткой моды, красоты и молодости.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Родриго Алвес, который благодаря пластическим операциям пытается добиться внешности Кена - мужского аналога куклы Барби, рассказал о проблемах со здоровьем, возникших из-за хирургических вмешательств.