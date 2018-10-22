Заплатили $500 000: российская суперзвезда рассказала, как заработала в эксорте

Скандальная российская актриса, экс-участница телешоу "Дом-2" Виктория Боня признала, что ее отношения с олигархом Пьером Андюраном были фиктивными.

Во время совместного эфира с блогером DenchikTV Боня заявила, что Андюран заплатил ей полмиллиона долларов. Эти деньги телеведущая отрабатывала появлениями на ковровых дорожках с "женихом".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Виктория Боня попала под жесткий обстрел критики со стороны футбольных болельщиков. 38-летнюю актрису и модель засекли на свидании со звездой футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".