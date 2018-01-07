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"Заканчивайте худеть!" Невестка народного артиста Украины напугала фанов

3.7т

Супругу украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущую Полину Логунову, которая регулярно делится своими пикантными снимками, раскритиковали за чрезмерную худобу.

Обсуждение фигуры Полины состоялось в ее Instagram-аккаунте.

"С Рождеством. Целоваться и ссориться – таков секрет счастья. Будьте счастливы", - подписала ведущая кадр, который перепугал ее подписчиков.

Полина Логунова

Instagram @polinalogunova

Пользователи сети отметили, что женщина чересчур похудела и посоветовали ей перестать это делать.

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"Полина заканчивайте худеть, хватит", - пишут в сети.

Как сообщал "Обозреватель", фигура и внешность Логуновой часто становятся предметами обсуждения в сети. Недавно жена Ступки поссорила Instagram-пользователей очередной фотографией своего спортивного тела.

Персона
Полина Логунова
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