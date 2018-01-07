"Заканчивайте худеть!" Невестка народного артиста Украины напугала фанов

Супругу украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущую Полину Логунову, которая регулярно делится своими пикантными снимками, раскритиковали за чрезмерную худобу.

Обсуждение фигуры Полины состоялось в ее Instagram-аккаунте.

"С Рождеством. Целоваться и ссориться – таков секрет счастья. Будьте счастливы", - подписала ведущая кадр, который перепугал ее подписчиков.

Полина Логунова Instagram @polinalogunova

Пользователи сети отметили, что женщина чересчур похудела и посоветовали ей перестать это делать.

"Полина заканчивайте худеть, хватит", - пишут в сети.

Как сообщал "Обозреватель", фигура и внешность Логуновой часто становятся предметами обсуждения в сети. Недавно жена Ступки поссорила Instagram-пользователей очередной фотографией своего спортивного тела.