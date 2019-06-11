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Забыл о дочери? Экс-муж Лорак отличился неприятной выходкой

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Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, проигнорировал празднование дня рождения их совместной дочери Софии.

Так, вечеринку для девочки организовала сама Лорак в Москве. Она опубликовала в Instagram серию фото и видео с праздника, на котором присутствовали также братья Каролины и друзья семьи. Примечательно, что ни на одном кадре Мурата нет (ролик смотрите в конце новости).

Читайте о том, как живет и страдает Ани Лорак после громкого развода.

Лорак с бывшим мужем и дочкой

Лорак с бывшим мужем и дочкой

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София Налчаджиоглу родилась 9 июня, ей исполнилось 8 лет. Ко дню рождения дочери украинская исполнительница организовала детский праздник в морском стиле. Однако бывший муж Ани Лорак, вероятно, на вечеринку Софии не пришел.

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Примечательно, что в день рождения дочки Мурат Налчаджиоглу просто опубликовал в Stories совместные снимки с ней.

Мурат и София

Мурат и София

Instagram @muratnalca

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Отметим, экс-супруга турецкого бизнесмена не мешает Софии видеться с отцом, однако после развода дочь живет с певицей. В этом году малышка окончила первый класс. Примечательно, что в сентябре на школьной линейке Софии присутствовал и ее папа — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

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Персоны
Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу
Тег
шоу-бизнес
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