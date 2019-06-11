Забыл о дочери? Экс-муж Лорак отличился неприятной выходкой

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, проигнорировал празднование дня рождения их совместной дочери Софии.
Так, вечеринку для девочки организовала сама Лорак в Москве. Она опубликовала в Instagram серию фото и видео с праздника, на котором присутствовали также братья Каролины и друзья семьи. Примечательно, что ни на одном кадре Мурата нет (ролик смотрите в конце новости).
Читайте о том, как живет и страдает Ани Лорак после громкого развода.
Лорак с бывшим мужем и дочкой
Караван Украина
София Налчаджиоглу родилась 9 июня, ей исполнилось 8 лет. Ко дню рождения дочери украинская исполнительница организовала детский праздник в морском стиле. Однако бывший муж Ани Лорак, вероятно, на вечеринку Софии не пришел.
Примечательно, что в день рождения дочки Мурат Налчаджиоглу просто опубликовал в Stories совместные снимки с ней.
Мурат и София
Instagram @muratnalca
Отметим, экс-супруга турецкого бизнесмена не мешает Софии видеться с отцом, однако после развода дочь живет с певицей. В этом году малышка окончила первый класс. Примечательно, что в сентябре на школьной линейке Софии присутствовал и ее папа — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
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