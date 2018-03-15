"За Россию и свободу": любимые артисты Путина похвалились аншлагом в Крыму

Звезды российской эстрады похвастались масштабным концертом в оккупированном Россией Севастополе, который был приурочен к годовщине так называемого присоединения Крымского полуострова к РФ.

Как стало известно ранее, при поддержке губернатора полуострова в городе был организован бесплатный концерт с участием запрещенных в Украине Олега Газманова, группы Любэ и других российских звезд.

На личной странице в Instagram Газманов опубликовал эпизод исполнения песни "Офицеры" со строчками "За Россию и свободу до конца", которую охотно подпевает толпа у сцены.

"Спасибо, Севастополь за поддержку вчера на грандиозном концерте-митинге, посвященном 4-й годовщине возвращения Крыма в родную гавань, в Россию", - прокомментировал ролик исполнитель.

Своих коллег, Александра Маршала и певицу Зару, также незаконно прибывших в Крым, Газманов назвал "Фронтовой бригадой".

В свою очередь, роликом с концерта похвалилась и певица Вика Цыганова.

"Дорогие мои и любимые Севастопольцы, Крымчане!!! Была рада сегодня подарить Вам частичку своей души и исполнить поистине русские песни "Россия" и "Это Крым", - заявила она.

Напомним, лидеру группы "Любэ" Николаю Расторгуеву, а также эстрадному певцу Олегу Газманову ранее был запрещен въезд на территорию Украины. Причиной такого решения стала публичная поддержка агрессии Кремля по отношению к Украине, сознательное нарушение границы Украины, а также поддержка аннексии полуострова Крым.

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