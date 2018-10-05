"Я полюбила монстра": новая "ВИА Гра" выпустила первую песню

Известная поп-группа "ВИА Гра", в составе которой недавно произошли масштабные изменения, выпустила первую песню. Композиция получила название "Я полюбила монстра".

Сингл уже обнародован на официальном Youtube-канале Meladze Music.

"Наша вторая премьера осени! Мы надеемся, что Вам понравится",- говорится в подписи к видео.

Напомним, совсем недавно группу "ВИА Гра" покинули две участницы, которые были частью команды в течение 5 лет. Первой ушла Миша Романова, решив посвятить себя материнству. Вслед за ней покинула группу и Анастасия Кожевникова, которая вышла замуж и приняла решение заниматься сольной карьерой. В "ВИА Гре" осталась только Эрика Гецег, а новыми участницами стали Ульяна Синецкая и Ольга Меганская.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывшая участница "ВИА Гры", украинская певица Анна Седокова опубликовала новую фотографию в черном полупрозрачном платье, от чего ее поклонники пришли в восторг.