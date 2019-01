Вторая попытка? Лазарев собрался на Евровидение от России

Российский певец Сергей Лазарев готовится представить свою страну на международном конкурсе Евровидение-2019.

Такую информацию распространило издание SUPER, хотя официальное объявление артиста, который будет выступать от России в Израиле, состоится в конце января.

Уточняется, что в гастрольном графике Лазарева все расписано до конца апреля, однако журналисты узнали, что в мае у него не запланировано ни одного концерта. А именно в этот месяц пройдет долгожданный конкурс.

По словам источников, артиста должна готовить к конкурса команда "короля" российской эстрады Филиппа Киркорова, состоящая из греческих композиторов и хореографов.​ Лазарев уже заявлял, что возьмет реванш, если будет уверен в хорошей песне, которая обеспечит ему победу.

Сергей Лазарев instagram

Напомним, что в 2016 году на Евровидении Лазарев исполнил композицию You are the only one. Тогда он занял третье место на конкурсе, уступив второе место Дэми Им из Австралии. Безусловной победительницей стала Джамала с песней "1944".

Предлагаем посмотреть видео, как это было в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января канал СТБ впервые объявил полный список участников Национального отбора претендентов на песенный конкурс Евровидение-2019 от Украины.

Позже в России озвучили свой вероятный список претендентов на участие в международном песенном конкурсе. Однако уже 15 декабря сайт с аккредитационной формой запретил доступ для пользователей из РФ.

