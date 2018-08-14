Все-таки вместе? Каменских и Потапа подловили на совместном отдыхе

Фанаты популярных украинских исполнителей Насти Каменских и Потапа (Алексея Потапенко) подловили их на совместном отдыхе в Италии.

Так, их подписчики в социальных сетях увидели подозрительный момент: Потап и Настя одновременно выкладывают фото из отпуска, отмечая одни и те же локации. Снимки знаменитости публикуют в своих Instagram-аккаунтах.

Сначала стало известно, что Каменских проводит свой отпуск в Сорренто, так как об этом свидетельствовали геоотметки в публикациях. При этом совместных с Потапом фото она не демонстрировала.

Instagram @kamenskux

Instagram @kamenskux

Рэпер, в свою очередь, локацию на своих фото не отмечает, но постоянно в подписях добавляет фразы на итальянском и ставит хэштеги #sorrento, что также может свидетельствовать о его местонахождении.

Instagram @realpotap

Напомним, ранее Настя Каменских и Алексей Потапенко (Потап) озадачили фанатов совместным видео из уикенда на Кубе. Поклонники пары решили, что именно там артисты тайно сыграли свою свадьбу.

Instagram @realpotap

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о том, что между Потапом и Настей Каменских - роман, начали распространяться еще в 2017 году. Тогда именитый дуэт "Потап и Настя" был поставлен на паузу, а также Алексей Потапенко развелся с супругой Ириной Горовой. После этих событий Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное, однако комментировать свои отношения отказалась.