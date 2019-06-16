Есть ли шанс у Бари Алибасова? Врачи оценили состояние артиста

Состояние отравленного средством "Крот" российского продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое.

72-летний лидер группы "На-на" остается в реанимации. Об этом в воскресенье, 16 июня, cообщили РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Вечером температура была 36,6, утром — 36,8", — уточнил сотрудник больницы, добавив, что Алибасов все еще находится в токсикологической реанимации.

Бари Алибасов politeka.net

Ранее сын Алибасова сообщил, что полное обследование организма продюсера показало положительный результат, и в ближайшее время его либо переведут в обычную палату, либо заберут домой. При этом он отметил, что отец периодически теряется во времени.

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Алибасов-младший также добавил, что в случае, если к понедельнику, 17 июня, врачи декларируют, что никакой опасности для жизни продюсера нет, то его переведут в обычную палату либо заберут домой. Семья планирует отправить продюсера на реабилитацию в Казахстан на следующей неделе.

"Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить. Выбор стоял между Германией еще, но в Казахстане лечение отнюдь не хуже", — отметил сын Алибасова.

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