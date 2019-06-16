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Есть ли шанс у Бари Алибасова? Врачи оценили состояние артиста

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Состояние отравленного средством "Крот" российского продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое.

72-летний лидер группы "На-на" остается в реанимации. Об этом в воскресенье, 16 июня, cообщили РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Вечером температура была 36,6, утром — 36,8", — уточнил сотрудник больницы, добавив, что Алибасов все еще находится в токсикологической реанимации.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

politeka.net

Ранее сын Алибасова сообщил, что полное обследование организма продюсера показало положительный результат, и в ближайшее время его либо переведут в обычную палату, либо заберут домой. При этом он отметил, что отец периодически теряется во времени.

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Алибасов-младший также добавил, что в случае, если к понедельнику, 17 июня, врачи декларируют, что никакой опасности для жизни продюсера нет, то его переведут в обычную палату либо заберут домой. Семья планирует отправить продюсера на реабилитацию в Казахстан на следующей неделе.

"Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить. Выбор стоял между Германией еще, но в Казахстане лечение отнюдь не хуже", — отметил сын Алибасова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Алибасов отравился "Кротом" 4 июня. Он получил четвертую степень ожога желудка.

  • 5 июня СМИ распространили информацию, что он умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже появилось опровержение.

  • Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение, однако сын опроверг данные, уточнив, что действительно травма может привести к смерти.

  • Он также добавил, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.

  • Алибасов был введен в состояние медикаментозного сна, из которого он вышел 11 июня.

  • Семья собирается подавать иск в суд на производителя "Крота".

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Персона
Бари Алибасов
Место
РоссияМосква
Тег
звезды
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