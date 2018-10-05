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СпортLady

Во Франции попрощались с Шарлем Азнавуром: в сеть попали видео похорон

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Во французской столице Париже попрощались с легендарным певцом, шансонье Шарлем Азнавуром, который умер в понедельник, 1 октября.

Артисту было 94 года. Прощальная церемония проходит в Доме инвалидов в центре Парижа. Видеоролики с похорон Азнавура опубликованы в Twitter (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

Официальную траурную церемонию посетили многие известные лица, в том числе проститься с легендарным французским певцом армянского происхождения Шарлем Азнавуром пришли президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент Армении Армен Саркисян и армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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Прямую трансляцию мероприятия ведут все центральные французские телеканалы. В честь Азнавура прозвучал сначала гимн Армении, а затем "Марсельеза" - государственный гимн Франции. После этого, Макрон и Пашинян выступили с речью, где высказали слова благодарности за вклад Азнавура в историю и культуру обеих государств.

Также среди гостей - бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози, министры, представители мира театра и кино, в том числе актеры Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар. Помимо них, почтить память Азнавура пришли известные французские певцы - Энрико Масиас, Эдди Митчелл и другие.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по случаю смерти легенды шансона Шарля Азнавура в Париже окрасили в золотой цвет Эйфелевую башню - главный символ города, таким образом почтив память знаменитого певца.

В России же после смерти Азнавура возник скандал в сети: журналист и писатель Александр Сотник сравнил французского шансонье с певцом и политиком РФ Иосифом Кобзоном, что вызвало волну возмущения со стороны пользователей.

Персона
Шарль Азнавур
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Чу Алла
Чу Алла
Добре,що хоч москалі його росіянином не називають. Анну Київську намагалися вже вкрасти.
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