Внезапно умерла звезда "Глухаря" и "Карпова": что известно

В России умер известный актер театра и кино, исполнитель ролей в картинах "Бой с тенью", "Джек Восьмеркин — американец", "Карпов" и "Глухарь" Александр Кузнецов.

Кузнецов умер утром, 6 июня в возрасте 59 лет. Об этом сообщил актер Эммануил Виторган на личной странице в Facebook.

По словам Виторгана, на протяжении нескольких лет артист боролся с онкологическим заболеванием. Знакомый Кузнецова Денис Бондарков подтвердил, что именно рак стал причиной преждевременного ухода актера.

Александр Кузнецов ТВ Центр

"У Александра долгое время была онкология, пришел тот день, когда его не стало", — сказал он РБК.

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На счету Александра Кузнецова более 70 киноработ, однако самую большую известность принесла ему главная роль в фильме 1988 года "Джек Восьмеркин – американец" режиссера Евгения Татарского.

В 1990-х годах Кузнецов перебрался в Лос-Анджелес. Россиянин не только попробовал свои силы в Голливуде (в частности, снялся в одной из серий знаменитой "Санта-Барбары" и в сериале "Беверли Хиллз"), но и организовал международную школу актерского мастерства. В 2000-х Кузнецов вернулся в Россию, где продолжил работать педагогом и сниматься в фильмах и сериалах. В частности он сыграл роли в популярных сериалах "Карпов" и "Глухарь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве на 38-м году жизни умерла актриса, звезда сериала "Глухарь" Дарья Егорычева после длительной борьбы с раком.

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