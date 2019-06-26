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Внезапно: Ротару выступит на масштабном рок-фестивале в Украине

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Народная артистка Украины София Ротару, которая в 2018 году отказалась от частных концертов в России, выступит на масштабном рок-фестивале Atlas Weekend в Киеве.

Так, знаменитая артистка станет хедлайнером Дня украинской музыки. Ее выступление состоится 9 июля. Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальном сайте.

Ротару исполнит свои самые известные хиты и станет "гвоздем программы" первого дня фестиваля.

София Ротару

София Ротару

Instagram @sofiarotaru.official

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В сети возник ажиотаж вокруг анонсированного выступления Софии Ротару на крупнейшем украинском рок-фестивале. Многие пользователи бурно отреагировали на страницах Atlas Weekendв социальных сетях, отметив, что "это самый лучших хедлайнер".

"Серьезно? Вы сделали мой день! Пойду сажать "калину за вікном", – процитировали слова одного из хитов Ротару в комментариях.

Внезапно: Ротару выступит на масштабном рок-фестивале в Украине
Внезапно: Ротару выступит на масштабном рок-фестивале в Украине
Внезапно: Ротару выступит на масштабном рок-фестивале в Украине
Внезапно: Ротару выступит на масштабном рок-фестивале в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что народная артистка Украины София Ротару собралась выступить на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи (Россия).

До этого Ротару отказалась принимать участие в "Песне года" и давать концерты в России после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных. Она стала жертвой нападок со стороны российских знаменитостей.

К примеру, скандальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что народная артистка Украины стала заложницей "киевской банды". Также ее хотели лишить звания народной артистки России.

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Персона
София Ротару
Место
УкраинаКиев
Теги
ФестивальФестиваль
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