Вместе с женихом: во Львов прилетит Пэрис Хилтон

Известная светская львица, наследница мировой сети фамильных гостиниц, модель и актриса Пэрис Хилтон прилетит на официальное открытие после реконструкции львовского "Гранд Отеля", которое состоится 31 марта.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на владельца "Гранд Отеля" Григория Козловского.

Известно, что в нашей стране она будет находится несколько дней вместе со своим женихом голливудским актером Крисом Зилкой, дедушка которого был украинцем.

"Да, Пэрис Хилтон будет на открытии - это уже окончательно договорились. Дело в том, что именно в конце марта Пэрис со своим женихом запланировали посетить Украину. Они приезжают за два дня до открытия, потому что хотят посетить места, связанные с детством дедушки ее будущего мужа. Отель готов уже практически месяц, но официальное открытие мы решили сделать именно во время их поездки в Украину", - рассказал Козловский.

Он не назвал сумму гонорара, которую получит звезда, но уточнил, что слухи о 500 тысячах долларов являются преувеличенными.

"Поверьте, наши звезды имеют значительно большие гонорары, чем и символическая сумма, которую получит она", - сказал Козловский.

Как сообщал "Обозреватель", в октябре 2016 года Пэрис Хилтон побывала в Одессе.