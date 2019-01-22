Виторган жестко избил любовника Собчак: появилось новое видео драки

В сети показали новое видео драки актера Максима Виторгана с предполагаемым любовником его супруги Ксении Собчак режиссером Константином Богомоловым.

Соответствующий ролик с камеры наблюдения оказался в распоряжении российского "5 канала", на котором виден мощный удар мужа телеведущей по лицу противника (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Пострадавший от полученной травмы заваливается на землю, однако обидчик не отстает от него — он пытается поднять его и нанести удары кулаком по лицу. В конце концов Богомолову удается покинуть место конфликта", – сказано в описании к видео.

Напомним, что слухи о том, что Собчак имела отношения с Богомоловым начали распространяться еще в декабре 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 21 января супруг Собчак Максим Виторган избил режиссера Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.

Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что муж Собчак был пьяным.

Богомолов после инцидента рассказывал, что ему сломали нос в двух местах.

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