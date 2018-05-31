"Від пацанки до панянки-3": кто победил

В финале популярного реалити-шоу "Від пацанки до панянки-3" победила Яна Ковальская.

Ковальская получила звание главной панянки, 100 тысяч гривен и золотую брошь, сообщает пресс-служба Нового канала.

Яне Ковальской 25 лет и родом она из Запорожья. Девушка пришла на проект, чтобы измениться ради любимого человека и 5-летней дочери. Яна совершенно не уделяла внимания своему ребенку, предпочитая развлекаться в шумных компаниях с большим количеством алкоголя.

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До проекта девушка работала администратором в салоне красоты. Кроме того Яна – КМС по кикбоксингу, чемпионка Украины.

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На проекте девушке удалось стать более женственной и мягкой, Яна избавилась от вредных привычек.

Instagram Яны Ковальской

Напомним, в финал проекта попало трое девушек – Даша Куровская, Яна Ковальская и Дина Абу Зейтер. На финальном балу, который проходил в стиле "Великого Гэтсби", пацанки, а также гости вечеринки, пришли в "канделябровых" платьях, жемчугах и мехах, а мужчины - в смокингах. Других двух финалисток проигрыш не расстроил. По словам девушек, они рады тому, что их жизнь изменилась, а победа - не главное.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на шоу "Від пацанки до панянки-3" выбрали самую красивую участницу.