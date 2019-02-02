''Весь мир поет ''Плакала'', но…'' Ведущий Евровидения о конкурсе и Нацотборе в Украине

Уже на следующей неделе в Украине стартует Национальный отбор претендентов на участие в Евровидении-2019. После эфира в студии ObozTV мы задали несколько дополнительных вопросов Тимуру Мирошниченко - ведущему Евровидения-2017 в Киеве, а также бессменному ТВ-комментатору конкурса последних лет.

Фото: maincream.com

- Вас считают профессионалом в области Евровидения, знатоком тамошней кухни, закулисья. По-вашему, что представляет собой этот конкурс? Ведь нет конца и края спорам, что важнее: песня или шоу, и каким должен быть идеальный конкурсант.

- Это риторический вопрос (смеется). Какого-то единого ответа на него не существует. Да, у меня тоже иногда спрашивают, каким должен быть конкурсант. То, что он должен уметь петь, хорошо держаться на сцене - это как бы само собой понятно. Зачем иначе выходить на нее? Не имеет значения, кто это будет: мега-звезда или кто-то начинающий, самое главное - песня.

Было много примеров, когда известные группы приезжали на Евровидение - те же Blue, Las Ketchup или Кейт Райан - и не добивались успеха. Имя артиста вообще не имеет значения. Нужна песня яркая, которая запоминается, отличается от других. Язык тоже не имеет значения. Понятное дело, чаще выигрывают англоязычные песни, но при этом с определенной регулярностью национальный язык наоборот подчеркивает мелодику.

Итак, это песня, далее то, как все это оформлено в рамках трех минут, которые есть у артиста. Вспомните Мику Ньютон и номер с песочной анимацией, от нее никто ничего подобного не ожидал, а она выстрелила на 4 место. Тот же номер Джамалы - игра с анимацией, светом, к этому шикарнейший вокал и мелодика. Далее, конечно, важна подача артиста: какая-то составляющая пиара, его предыстория. Со всем этим хороший результат гарантирован.

- Как вы оценили выступление MELOVIN’а в прошлом году? Насколько важна в данной ситуации итоговая цифра 17?

- Если оценивать сам результат, конечно, хотелось бы получше. Само выступление, я считаю, было прекрасным, номер был очень интересным, динамичным. Здесь злую шутку сыграла уже какая-то другая история: мы помним, что по зрителям был хороший результат, а вот жюри его убили. То есть здесь, наверное, вопрос внутренней или внешней политики конкурса. Вопрос результата, наверное, зависел от каких-то подковерных договоренностей. С другой стороны, YouTube, попадание в тренды, огласка, отзывы - все это говорит о том, что все-таки все было хорошо.

- То есть вы не согласитесь с мнением Михаила Ясинского, что конкурсы двух последних лет (2017 и 2018) были провальными для Украины?

- Ну позапрошлый год для Украины априори нельзя назвать провальным (улыбается). По результату, конечно, это был провал. Но это было второстепенным, потому что сам конкурс проходил у нас, и тот результат, которого мы достигли в плане проведения - это была лучшая реклама нашей страны за последние пять лет с момента Евро-2012.

Конечно, результат O.Torvald оставляет желать лучшего, это худший результат нашей страны, с другой стороны здесь можно назвать массу причин. Первое - это само отношение ребят к конкурсу. Я не понимаю, зачем они вообще на него пошли, чтобы потом рассказывать, что им это не нужно? Но это было их решение… Думаю, что те плюшки, которые они собрали после конкурса, того стоили. Группа только повысила свой статус и сегодня спокойно себя чувствует, гастролирует и так далее.

По MELOVIN’у - нет, как я уже говорил, я не считаю это провалом. Конечно, через 20 лет уже никто не вспомнит, что здесь была какая-то огласка, какие-то тренды. Все посмотрят на результат.

Фото: maincream.com

- В этом году за билет в Тель-Авив посоревнуются 16 исполнителей. Видите ли среди них того, кто, скажем так, на голову выше других?

- На этот вопрос, думаю, можно будет ответить уже только после полуфиналов Нацотбора. Во-первых, мы не слышали еще все песни. Во-вторых, одно дело слушать их в наушниках, другое - смотреть вживую на сцене, как человек проживает эту песню, как подает. Делать сейчас какие-то прогнозы рано, но среди ребят есть очень яркие артисты, которые, как мне кажется, нас удивят.

- Насколько согласитесь с мнением, что группа KAZKA - безоговорочный лидер Национального отбора?

- Не соглашусь. По той простой причине, что да, весь мир поет "Плакала", но ведь они не могут эту песню исполнить на конкурсе. То есть это будет новая песня, другая. Вполне возможно, что это будет уже совсем не так интересно. Давайте дождемся, посмотрим. Очень все же важно здесь живое выступление, а я был на многих концертах KAZKA, и там есть проблемы.

- Много говорили о выходе TAYANNA из Нацотбора. Как считаете, это действительно может быть некое эмоциональное решение артистки или больше похоже на пиар-ход?

- Здесь, наверное, 50 на 50. Мы много общались после прошлогоднего финала, и у нее было однозначное решение, что больше она не пойдет. Я был удивлен, когда снова увидел ее в списках. Говорили, балакали… (смеется). Скорее всего, ее решение было неизменным, а менеджмент сказал: "Не, надо подать, а там, если что, откажемся".

- Каждый год вам задают один и тот же вопрос - кто победит в текущем году. Отвечая на него, на что опираетесь? Как рассуждаете? Стран ведь не 16, как претендентов в Украине, а более 40-ка. Успеваете всех изучить?

- Здесь так же, как и с нашим Нацотбором. Я не отвечаю на этот вопрос, пока не увижу всех вживую на сцене. Вспомните Евровидение в Киеве: безоговорочным фаворитом был итальянец Франческо Габбани, в результате он потерялся в общей массе, потому что на сцене он смотрелся не так убедительно, как в YouTube. Это большая игра. Большой спорт.

- Наблюдаете ли вы внутри конкурса смену тенденций? Скажем, в 2017 году победила песня душевная, лирическая, в прошлом - яркий танцевальный хит, в этом победит что-то третье. С чем связываете это?

- Да, тенденции есть. Они не напрямую связаны с мировыми тенденциями музыки. Скорее с каким-то настроением масс, настроением, которое сейчас витает в обществе. Многое ведь зависит от простых людей, которые голосуют, от настроение в их окружении, стране, континенте.

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