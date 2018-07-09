VALEVSKAYA получила награду от ВМС Украины

Певицу VALEVSKAYA наградили почётным орденом ВМС Украины. После выступления на праздничном концерте в Одессе, посвящённом Дню Военно-Морских Сил, исполнительница получила неожиданную для неё награду.

"Петь для тех, кто стоит на страже безопасности нашего государства, — большая честь для меня. Своим творчеством ты вдохновляешь этих людей, даёшь им силы и вдохновение в нелёгком деле. Я благодарна за такую награду и понимаю, что это показатель признания и доверия со стороны мужественных, сильных, несокрушимых", — комментирует VALEVSKAYA.

Памятный нагрудный знак командующего ВМС ВС Украины “25 лет Военно-Морским Силам Украины” разработан и изготовлен специально к юбилею Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Знаком-крестом отмечены военнослужащие ВМС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае певица VALEVSKAYA (Наталья Валевская) презентовала клип на горячий трек "Моє тіло".