В трейлере новых "Фантастических тварей" раскрыли секрет Волан-де-Морта

В финальном трейлере к фильму "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" обнаружили секрет темного лорда Волан-де-Морта - персонажа серии романов британской писательницы Джоан К. Роулинг "Гарри Поттер".

Ролик обнародован на официальном Youtube-канале Warner Bros. Pictures Ukraine во вторник, 25 сентября.

Поклонники "Гарри Поттера" обнаружили в трейлере спин-оффа отсылку к оригиналу. В комментариях к ролику они обратили внимание на эпизод, в котором женщина превращается в змею, а за кадром в этот момент звучит слово "Нагайна" — так звали рептилию, принадлежавшую Волан-де-Морту.

В серии книг о Гарри Поттере Нагайна была главным антагонистом как крестраж, однако события в спин-оффе "Фантастические твари" происходят гораздо раньше этого.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появился трейлер фильма "Фантастические твари: преступления Гриндельвальда". Эта картина является приквелом к "Гарри Поттеру".