"В образе Нади Савченко?": судьи "Х-фактора" смутили участника странным вопросом

Известный пародист 41-летний Валерий Юрченко стал участником кастинга телешоу "Х-фактор-9" в Виннице.

Он исполнил известную песню "Небеса" Валерия Меладзе.

Перед выступлением судьи смутили участника странным вопросом. Им показалось, что Юрченко вышел на сцену в образе народного депутата Украины Надежды Савченко.

"Вы сейчас пришли в образе Нади Савченко? Мы смотрим просто в монитор и так реально падает свет или...", - спросил один из судей Андрей Данилко.

"Это один из моих персонажей. Кстати, вы, Андрей Михайлович, тоже", - объяснил Юрченко.

Отметим, что судьи долго совещались, их мнения разделились, поэтому они приняли решение дать мужчине 2 часа на подготовку и еще раз выступить на сцене проект с другой песней. Со второй попытки мужчине удалось убедить троих судей и он прошел на следующий этап проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, участники третьего кастинга "Х-Фактор-9" группа "ZBSband" устроили на сцене настоящее шоу. Парни исполнили авторскую песню, рассмешив суддей до слез.