"В ночном баре": Вайкуле рассказала о молодости с Пугачевой

Известная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, как впервые встретилась с Аллой Пугачевой и какое впечатление произвела на нее звезда.

Так, по словам Вайкуле, Пугачева была одной из первых советских певиц, с которой Лайма познакомилась в живую. Тогда, в начале 80-х, она только начинала строить карьеру певицы и училась в Москве. Об этом шла речь в программе "Говорящие головы", выпуск которой опубликован на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я училась в ГИТИСе в Москве, и увидела афишу, концерта Карцева и Ильченко, и тогда с ними была еще какая-то женщина. И туда нельзя было попасть! Я вообще тогда не знала никого из певцов. Пугачева проходила мимо, мне казалось, она высокая, с длинными волосами, блондинка. Я попросила ее, она провела нас туда. Так мы и познакомились", – рассказала Вайкуле.

Вайкуле и Пугачева KP. UA

Артистка добавила, что Пугачева не произвела на нее особого впечатления, поэтому спустя некоторое время она ее забыла.

"Я еще подумала, какая она классная, она мне очень понравилась. А потом я ее и вовсе забыла, даже не знала что она поет. Увидела уже потом в ночном баре", – пояснила Вайкуле.

Отметим, в настоящее время примадонна и Лайма Вайкуле довольно тесно общаются. Более того, они являются соседями по даче в Юрмале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года Вайкуле спровоцировала скандал, заявив, что не поедет с концертами в аннексированный Крым, несмотря на большие гонорары.

В России бурно отреагировали на подобные слова. В частности, депутат Госдумы Дмитрий Свищев раскритиковал певицу.

Позже в эфире пропагандистского канала Вайкуле попыталась оправдаться и сказала, что ее неправильно поняли. На самом деле, в Крым она поехать может, но только, если на это дадут разрешение в Латвии.

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