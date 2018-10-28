В Москве серьезно избили знаменитого рэпера: подробности инцидента

Знаменитого российского рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, избили избили в ночном клубе Москвы.

Инцидент произошел во время праздничной вечеринки, на которой выступал Гуф. Из-за того, что рэпер выступил некачественно и провел на сцене меньше оговоренного времени, один из посетителей нанес ему несколько ударов по голове, сообщило РИА Новости.

По версии некоторых СМИ, Долматов пел на дне рождения сына одного из влиятельных московских богачей. Именно отцу именинника не понравилось творчество артиста, в связи с чем он побил музыканта.

Гуф The Flow

В результате потасовки Гуф получил травмы, но отказался от госпитализации. Также Алексей написал заявление в полицию. Обстоятельства произошедшего пока выясняются. Сам исполнитель инцидент пока не комментирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве побили солистку популярной группы "Маша и медведи" Марию Макарову, в результате чего она получила телесные повреждения.