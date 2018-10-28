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/Шоубиз

В Москве серьезно избили знаменитого рэпера: подробности инцидента

7.8тЧитать материал на украинском

Знаменитого российского рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, избили избили в ночном клубе Москвы.

Инцидент произошел во время праздничной вечеринки, на которой выступал Гуф. Из-за того, что рэпер выступил некачественно и провел на сцене меньше оговоренного времени, один из посетителей нанес ему несколько ударов по голове, сообщило РИА Новости.

По версии некоторых СМИ, Долматов пел на дне рождения сына одного из влиятельных московских богачей. Именно отцу именинника не понравилось творчество артиста, в связи с чем он побил музыканта.

Гуф

Гуф

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В результате потасовки Гуф получил травмы, но отказался от госпитализации. Также Алексей написал заявление в полицию. Обстоятельства произошедшего пока выясняются. Сам исполнитель инцидент пока не комментирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве побили солистку популярной группы "Маша и медведи" Марию Макарову, в результате чего она получила телесные повреждения.

Персона
Гуф (Guf)
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Заявление он написал....Завтра будем смотреть видюху с извинениями на тренажёре для бега)))))
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Ганченков Вадим
Ганченков Вадим
Рэп - это кал(с) Но всё равно, раз уже выперся на сцену, то нех халтурить!
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Ски Андрей
Ски Андрей
надавали ещё одному фуфлыжнику-ордынцу по фейсу и правильно!!! в карманах визитку зоряна и шкиряка не нашли??? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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