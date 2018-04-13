В Киеве выступят британцы Everything Everything

Популярная инди-группа из Манчестера Everything Everything выступит на одной из масштабнейших столичных сцен в НСК “Олимпийский” в рамках нового летнего open air фестиваля BELIVE.

Ребята, ставшие настоящей сенсацией британской музыки, представят свои лучшие хиты и свежие треки для жителей и гостей столицы. Об этом "Обозревателю" сообщили организаторы выступления.

Everything Everything появились в 2007-м году - на тот момент в Англии уже прошло несколько волн, принесших новое качество музыки, и казалось бы публику уже сложно чем-либо удивить.

Everything Everything

Однако после выхода их дебютной пластинки “Man Alive” в 2010 году сомнений не осталось - появился еще один музыкальный гений. Благодаря этой работе Everything Everything получили несколько престижных премий от британских СМИ, в том числе - “Прорыв года” по версии Times.

Музыканты создали свой неповторимый стиль, который нельзя характеризовать как брит-поп, инди-рок или даже экспериментальный. Они легко объединяют драйвовые мотивы с танцевальной электроникой, заключая в эту противоречивую оболочку подробную, тонко проработанную лирику. Чтобы качественно завершить картину, достаточно прибавить вводящий в транс фальцет Джонатана Хиггса. Получается ничто иное, как настоящий New Wave, многогранный и ни на что не похожий.

В 2017 году группа выпустила свежий студийный альбом “A Fever Dream” при участии известного продюсера Джеймса Форда, участника Simian Mobile Disco. В поддержку диска было выпущено несколько синглов: “Can’t Do”, заглавный “A Fever Dream”, “Desire” и “Night of the Long Knives”.

Каждый из них, а также многие другие из многогранного богатства треков Everything Everything можно будет услышать на фестивале BELIVE, который пройдет в столице с 21 по 24 июня 2018 года на “Олимпийском”.

Everything Everything

В чаше стадиона планируются три сцены: Main Stage для хедлайнеров, My Music Stage для новичков, Night Stage для поздних танцев. Билеты можно купить здесь.

Как сообщал "Обозреватель", 7 июня в Киеве выступят Milky Chance.