''В голове на*рано'': друг Зеленского жестко высказался о российских звездах

В головах российских звезд сегодня "немного на*рано", поэтому комики Студии "Квартал 95" не поддерживают с ними отношений.

На это в интервью "Люкс ФМ" указал украинский комик, участник "Квартала" Евгений Кошевой (видео смотрите ниже).

Фото: youtube.com

По словам Евгения Кошевого, за время работы "Квартала" с российскими звездами было много разочарований.

"Ираклий, помнишь, который "Лондон-Париж". Ираклий Пирцхалава. Мы когда-то загадывали загадки, а он пытался остроумничать, что ли. Но у него не получалось, все получалось про го*но. Это была новогодняя передача, мы, по-моему, даже вырезали потом этот скетч. Ну Распутина, понятное дело..." - вздохнул юморист.

"Басков - тот совсем дурачок. Не знал, с кем связывался. Обычно ж Зеленский его представлял, он пытался как-то перешутить Вована, но что-то не сильно получалось у него", - вспомнил он.

Отличался, по словам Кошевого, только Киркоров.

"Ну а из тех, кто из сепаров… Киркоров был профессионалом. Он приходил на репетиции, слушал, что ему говорят и делал все как нужно, чтобы не выглядеть в кадре, как Маша Распутина", - сыронизировал он.

Сегодня, как подчеркнул юморист, с российскими звездами "Квартал" не сотрудничает.

"Мы не общаемся с российскими звездами, потому что у них в голове немножко на*рано", - заключил юморист.

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