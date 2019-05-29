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Ушел в запой из-за финала: звезда "Игры престолов" угодил в больницу

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Британский актер Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в культовой саге "Игра престолов", угодил в больницу после провального окончания сериала.

Так, появилась информация, что Харингтон в настоящее время вынужден проходить лечение в реабилитационном центре, где проходит курс антистрессовой терапии и борется с алкоголизмом, пишет Page Six.

По данным ряда источников издания, 32-летний актер пребывает в элитной клинике Prive-Swiss (штат Коннектикут, США). Он борется с переутомлением, стрессом и алкогольной зависимостью. Жена Харингтона Роуз Лесли, которая сыграла в сериале роль "одичалой" Игритт, находится рядом с мужем.

Джон Сноу

Джон Сноу

Newinform

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"По нему больно ударило окончание сериала. Он долго не мог осознать, что это – конец", – сообщили источники.

Пока неизвестно, сколько времени Харингтон проведет в клинике. Отметим, что месяц пребывания в ней стоит около 120 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сага "Игра престолов" закончилась – 20 мая состоялась премьера финальной серии. Эпизод вышел на стримминговых платформах с задержкой, что возмутило фанатов "Игры". Также многие поклонники саги остались недовольны тем, как завершилась история. Из-за этого был предложен альтернативный финал.

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Тема
Игра Престолов
Персона
Кит Харингтон
Тег
Игра престолов 8
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