"Унижает наше достоинство": в Украине запретили прокат скандальных "Сватов"

Экспертная комиссия при Государственном агентстве Украины по вопросам кино проголосовала за отказ в выдаче телеканалу "1+1" повторного прокатного удостоверения на второй сезон скандального сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95" (ООО "Кварталкино").

За отказ проголосовали 15 членов комиссии, один член – за разрешение, двое заранее заявили о конфликте интересов. Представителям "1+1" предоставили заполненные экспертные карты с решением и аргументацией, пишет "Детектор медиа". Пресс-служба канала уже прокомментировала ситуацию на официальном сайте.

Компания "1+1 media" подала заявление на возобновление прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты" 28 мая 2019 года, 12 июня Госкино обнародовало решение.

Сериал "Сваты" Комсомольская правда

Член экспертной комиссии Мария Гурская сказала, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески – на украинском, из-за чего создается впечатление, что Украина интегрирована в российское пространство.

Также, по ее словам, сериал "Сваты" развивает в украинцах комплекс неполноценности, унижает их достоинство.

"Семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, "деревенщиной", в отличие от семьи с русской фамилией. Однако в случае перемонтирования второго сезона и изменения фамилии героев сериала экспертная комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения", – пояснила Гурская.

Член комиссии Сергей Оснач также добавил, что представителей "1+1 media" должно волновать, как воспримут семьи участников АТО и пострадавших в войне сериал, главную из ролей в котором исполняет "путинец" Федор Добронравов.

Сериал "Сваты" 1plus1.ua

"Мы не имеем права принимать другое решение и будем вынуждены не продлевать прокатное удостоверение второму сезону сериала "Сваты", – заключила комиссия.

Группа "1+1 media", в свою очередь, ответила, что возмущена таким решением и считает его необоснованным, нелогичным и политически мотивированным.

"Канал "1+1" всегда был патриотическим и уважал интересы зрителей. Мы планируем обжаловать соответствующее решение Госкино в суде. Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино и экспертная комиссия используют данную ситуацию как платформу для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом якобы борьбу за национальную идею. Нам непонятно, почему объектом публичных нападок стал украинский продукт. Таким образом его пытаются использовать в качестве политического инструмента для предвыборной манипуляции", – прокомментировали представители телеканала.

Сериал "Сваты" 1plus1.ua

Напомним, что 15 мая суд не удовлетворил апелляционные жалобы СБУ и Госкино на решение суда о снятии запрета с сериала "Сваты".

Поскольку запрет демонстрации "Сватов" признан противоправным, скандальный сериал намеревались вернуть на телеэкраны.

27 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО "ТРК "Студия 1+1" и ООО "Киноквартал", назвав противоправными действия Госкино, Минкульта и СБУ относительно запрета показа сериала "Сваты". Этим самым он фактически разрешил транслировать сериал на украинских телеканалах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017-го Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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