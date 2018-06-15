Умер барабанщик Элвиса Пресли

Американский музыкант Доминик Джозеф Фонтана, игравший за ударной установкой в группе Элвиса Пресли с 1955 года, скончался в возрасте 87 лет.

Как сообщает ABC News, ссылаясь на данные супруги музыканта, смерть настигла его в собственном доме в штате Теннесси.

Насколько известно, Доминик Фонтана присоединился к группе Элвиса Пресли в 1955 году и вскоре принял участие в написании и записи таких хитов, как "Blue Suede Shoes" и "Jailhouse Rock". Вместе музыканты работали около 14 лет.

О годах, проведенных плечом к плечу с "Королем", Фонтана рассказал в авторской иллюстрированной книге "Д.Дж. Фонтана помнит Элвиса", которая вышла в 1983-м.

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Помимо музыки Фонтана увлекался кино и даже снялся в нескольких фильмах, вместе с Пресли. В 2009 году имя барабанщика внесли в знаменитый "Зал славы рок-н-ролла".

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