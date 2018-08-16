Украинского звукорежиссера номинировали на престижную премию в США

Украинский звукорежиссер Олег Кульчицкий был номинирован на премию Эмми (News & Documentary Emmy Awards), которая ежегодно вручается в США за достижения в телеэфирах, программах национальных новостей и документальных фильмах.

Согласно информации на официальном сайте премии, Олега Кульчицкого выдвинули в категории "Лучший звук" за работу над документальной лентой "Плач из Сирии" Евгения Афинеевского.

"Плач из Сирии" рассказывает зрителю о пятилетнем вооруженном конфликте на Ближнем Востоке глазами сирийских активистов и мирного населения. Героями сюжета являются простые люди, пережившие мрачные дни войны. Фильм был снят компанией HBO и, в целом, претендует на четыре статуэтки Эмми.

Как сообщает портал "Новое время", для Олега Кульчицкого это не первая престижная номинация. В 2016 году режиссер был в числе претендентов на награду Golden Reel Awards в категории "Лучший монтаж звука в документальном фильме" за картину того же Евгения Афинеевского "Зима в огне". В фильме была показана украинская Революция достоинства 2013-2014 годов.

Церемония вручения наград Эмми, которые считаются телевизионными аналогами "Оскара", состоится 1 октября 2018 года в Нью-Йорке.

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