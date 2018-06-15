Украинская звезда 90-х неожиданно вернулась с новым синглом

Некогда популярный украинский певец 90-х EL Кравчук после длительного перерыва в сольной карьере представил в сети новый сингл "LITO 18".

Премьера трека состоялась на канале певца в YouTube в четверг, 14 июня.

Фото: universemedia.com.ua

"Бомбическая новость для вас, мои дорогие! У меня и моих партнеров совместная акция с iTunes, поэтому я вам дарю свой новый сингл", - указал артист на личной странице в Facebook, предложив фанам условия для бесплатного получения трека.

На видеохостинге лирик-видео собрало без малого 3 тыс. прослушиваний, пользователи сети не скрывают удивления.

"Это не камбек, наверное", "Вот так сюрприз", - удивились в комментариях.

Напомним, в 2003 году EL Кравчук (Андрей Остапенко) сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральному искусству. Артист сыграл в постановке "Гамлет", дав 85 спектаклей в Украине и странах Европы. Двумя годами позже презентовал авторский мюзикл "Солнце". В это же время был ведущим проекта "Хочу быть звездой" на телеканале "1+1".

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