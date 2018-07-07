Украинская группа возглавила "Хітову дюжину" на Obozrevatel

Украинская поп-рок-группа из Киева "Антитіла" возглавила хит-парад "Хітова дюжина", который представляют Хіт FM и OBOZREVATEL.

Именно песня "TDME" получила больше всего лайков читателей сайта.

В прошлом году музыканты презентовали клип на песню "TDME". Режиссер считает, что данная работа - не клип, а короткометражный фильм о человеческом подвиге и силе воли.

На Хіт FM в лидерах песня британца Zayn "Dusk Till Dawn", записанная с австралийской певицей и продюсером Sia.

Голосуйте за своих любимых исполнителей на страничке хит-парада!